مارك زوكربيرغ يدخل عالم الغناء والموسيقى بسبب زوجته.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - قام الملياردير العالمي مارك زوكربيرغ بالعمل مع النجم العالمي TPain لإصدار ريمكس لأغنية "Get Low"، للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية والعشرين لمواعدته مع زوجته بريسيلا.



كانت أغنية "Get Low" تُعزف عندما التقى زوك ببريسيلا في حفل أقيم في جامعة هارفارد، وستذهب جميع العائدات من الأغنية إلى "Save the Music Foundation".

وبمنشور عبر حسابه الخاص، قال زوكربيرغ: "تم تشغيل أغنية "Get Low" عندما التقيت ببريسيلا لأول مرة في حفلة جامعية، لذلك نستمع إليها كل عام في ذكرى المواعدة. لقد عملت هذا العام مع tpain على نسختنا الخاصة من هذه التحفة الغنائية. أحبك P".