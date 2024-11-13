حسين فهمي يبكي متأثرًا بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد بدأ الحفل بإلقاء وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو كلمة أعلن من خلالها عن بدء فعاليات دورة هذا العام من المهرجان، كما قام الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بإلقاء كلمة تضمنت عرض عام لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حسين فهمي يوجه التحية للنجوم الراحلين خلال كلمته

وخلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجه الفنان حسين فهمي التحية للنجوم الراحلين عن عالمنا خلال الفترة الماضية، وقد تأثر باكيًا قبل عرض مقطع فيديو ظهر من خلاله النجوم الذين رحلوا عن عالمنا أبرزهم الفنان أشرف عبد الغفور والفنان صلاح السعدني والمُخرج عصام الشماع والمنتجة ناهد فريد شوقي والسيناريست عاطف بشاي والفنان الكبير حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي".

يمكنكم قراءة: أحمد عز يهدي تكريمه من مهرجان القاهرة للزعيم عادل إمام

نجوم السينما المصرية والعربية من أجيال مختلفة بحفل الافتتاح

ومنذ قليل كان قد شهد الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد من نجوم السينما المصرية من مُختلف الأجيال السينمائية ورصدت "الخليج 365" حضور كل من الفنانة نبيلة عبيد، المخرجة إيناس الدغيدي والفنان أشرف عبد الباقي والذي ظهر بصحبة إبنته زينه.

كما جاء من ضمن الحضور أيضًا ياسمينا العبد، أحمد حاتم، طه الدسوقي، هاجر السراج، بشرى، بسمة، هنا شيحة، الفنان السعودي محمد القس والفنانة الكبيرة نيللي، داليا مصطفى، بوسي شلبي كما شهدت أيضًا فعالية السجادة الحمراء ظهور الفنان أحمد خالد صالح بصحبة زوجته الفنانة هنادي مهنى.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا كل من هاني عادل، شريف رمزي، عمر الشناوي، أروى جودة، المخرج السعودي محمد وفا وزوجته يارا.

تفاصيل الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 يشهد تنافس بين أفلام سينمائية من مصر والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، مع الأفلام من أوروبا وأمريكا وذلك من خلال 7 مسابقات أبرزها المسابقة الرسمية الدولية ومسابقة أسبوع النقاد، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويشهد حفل ختام الدورة الحالية من المهرجان الإعلان عن قرارات لجنة التحكيم، لتتوج الأعمال الفائزة بجوائز خاصة يمنحها المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في مهرجانات السينما العالمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"