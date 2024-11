ستينغ يعلق على إتهامات ديدي ويؤكد: "Every Breath You Take" ستبقى ملكي"

ميرنا وليد - بيروت - كشف المغني العالمي ستينغ عن رأيه في إرث أغنيته الشهيرة "Every Breath You Take" التي قدمتها فرقة Police عام 1983، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إلى شون "ديدي" كومبس بشأن استغلال جزء من الأغنية في أغنيته "I’ll Be Missing You" التي أصدرها في 1997، ورغم الجدل حول إستخدام ديدي لللحن، أكد ستينغ في مقابلة مع "لوس أنجلوس تايمز" أن ذلك لا يسيء للأغنية بالنسبة له، قائلاً : "لا أعرف ما الذي حدث مع ديدي، لكن الأغنية تظل ملكي".

في نفس السياق، يواجه ديدي الآن سلسلة من الإتهامات تشمل الإتجار بالجـ نس والإ بتزاز، بالإضافة إلى دعاوى قضائية عديدة تتهمه بالتحرش الجنـ سي، وقد تم رفع القضايا بشكل مجهول في المحكمة الفيدرالية بنيويورك، حيث يزعم المدعون تعرضهم للإعتداء من قبل ديدي، بما في ذلك رجل إدعى أنه تعرض للإغتـ صاب عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

