إبنا محمود عبد العزيز يحييان ذكرى رحيله الثّامنة برسائل مؤثّرة

إستذكر الممثّل المصريّ، كريم محمود عبد العزيز، والده الممثّل الرّاحل محمود عبد العزيز، في ذكرى وفاته الثّامنة، إذ رحل عن عالمنا في العام ٢٠١٦.

بهذه المناسبة الحزينة، نشر “كريم”، عبر “إنستغرام “، صورة لوالده في مرحلة الشّباب، سائلًا من جمهوره الفاتحة والدّعاء لروحه، وكتب:” ثمانية أعوام على أكثر يوم شكّل فرقًا في حياتي، الله يرحمك يا أبو الرّجولة كلّها”.

من جهته، نشر المنتج والممثّل، محمّد محمود عبد العزيز، عبر “إنستغرام”، الصّورة نفسها وعلّق برسالة مؤثّرة، قال فيها إنّه يشتاق لوالده كثيرًا، مؤكّدا أنّ العائلة ما زالت تعيش “على حسّه” وستبقى كذلك كما طلب من الجمهور الدّعاء لوالده وقراءة الفاتحة.

نذكر أنّ محمّد محمود عبد العزيز، كان قد رفض رفضًا قاطعًا تقديم سيرة والده الممثّل الرّاحل محمود عبد العزيز وذلك في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته وزوجته، في حضور العرض الخاصّ لفيلم “الهوى سلطان”.

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وردًّا على سؤال، هل يُوافق أن يقدّم الممثّل عمرو عبد العزيز، سيرة محمود عبد العزيز، بعد أن أعرب “عمرو” عن رغبته بذلك؟ قال محمّد عبد العزيز، إنّ والده قدّم رسالته كاملةً وإنّ لا أحد يستطيع أن يُضيف إلى رسالة أو شكل أو تاريخ محمود عبد العزيز، حتى هو نفسه، مؤكّدًا أنّ والده ما زال حتّى اللحظة يُضيف للجميع ولا يمكن لأحدٍ أن يُضيف إليه.