الفشل يواجه مراد يلدريم! قرار يضعه بموقف محرج

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثل التركي مراد يلدريم لم يختر دوره هذه المرة بعناية ودقة، اذ ان مسلسله الجديد "الحديقة السرية"، سيتوقف عند الحلقة السادسة، نظراً لعدم تحقيق هذا العمل نسب مشاهدة عالية.



على صعيد آخر، كشف مراد يلدريم عن قصة تعرفه على زوجته إيمان الباني، وقال في مقابلة تلفزيونية سابقة له، إنه تعرف على إيمان بالصدفة، إذ عُرض عليه مسلسل في هوليوود، فقرر الذهاب إلى لندن.

وأضاف يلدريم أنه شعر بالملل في المساء، فطلب من أصدقائه أن يبحثوا له عن مطعم يجلس فيه، فالتقى إيمان في المطعم وتعرف عليها.