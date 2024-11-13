تصعيد جديد ضد صنّاع “الهوى سلطان”: اتهامات بالتجنّي وادعاءات غير حقيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد بأزمة اتهام المؤلفة رشا الجزار صنّاع فيلم “الهوى سلطان” والمؤلفة هبة يسري بسرقة فكرته من أحد أعمالها، أكدت الجزار أنها ستتقدّم بشكوى رسمية إلى النقابة لقطع الطريق أمام كل من وجّه إليها الاتهام.

وكتبت رشا منشوراً عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” جاء فيه: “كنت في النقابة وهأتقدّم بمذكرة الى السيد النقيب بيها كل التفاصيل، والأمر كله هيكون بشكل رسمي حتى لا يدّعي البعض (كما حدث) إني بحاول أشوشر على نجاح أحد”.

وأضافت: “كنت أتمنى من بعض الزملاء أن يكونوا مهنيين في التناول، من دون الحكم المسبق على أحد الطرفين”، موضحةً: “تحدثت مع الأستاذ أحمد فهمي منتج الفيلم لأوضح له موقفي، لكنه للأسف لم يستمع وتلخصت المكالمة في حديثة عن أزمة (جت سليمة) السابقة، وقالي انتي عملتي نفس الشيء قبل كده مع كريم يوسف، وكريم قدم للنقابة ما يثبت تسجيلة للملكية الفكرية قبلك، وإنتي مكنش ليكي حق، واعتبر ان الأزمة السابقة كانت ادعاء بحسب ما يردّده البعض كذباً وأنا رديت على الكلام ده… ومحتاجة أوضّحه هنا، لأن للأسف في تجنّي وادعاءات غير حقيقية”.

ولفتت الى أنها خلال تواجدها في النقابة “تأكدت من ملف الشكوى ان كريم يوسف لم يتقدم بأي شيء يثبت بيه عكس كلامي حينها ولم يتقدّم بتسجيل ملكية فكرية، ولا حصل أي شيء وأنا اتحدّاه أن يطلع ويثبت عكس ما أقول، وبناء عليه سوف أستكمل ما تغاضيت عنه، وسوف أدفع قيمة انتداب اللجنة وهأستمر في أخد حقي منه.وفي الأزمة الحالية لن أسكت وسأتابع في الشكوى حتى آخد حقي”.

يُذكر أن فيلم “الهوى سلطان” هو بطولة: منة شلبي وأحمد داود وسوسن بدر وأحمد خالد صالح ومجموعة من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وحقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة بأداء النجوم المميز منذ البدء بعرضه.