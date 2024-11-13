حقيقة إنتحار النجم الكوري سونغ جاي ليم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار إعلان وفاة النجم الكوري الشاب سونغ جاي ليم صدمة، أمس الثلاثاء، ولاسيما بين محبيه من الشريحة الشابة بعد أخبار عن إقدامه على الانتحار.

وأعلنت العائلة موعد الجنازة بعد غدٍ الخميس من دون أن تذكر سبب الوفاة الذي ورد في التقرير الأولي للمستشفى الذي نُقل إليه بعد العثور عليه ميتاً في منزله.

وذكرت وكالة “يونهاب” أنه تم العثور على رسالة في مكان الحادث.

ولمع نجم ليم بعد مشاركته في المسلسل التلفزيوني “القمر يعانق الشمس”، وحقق المزيد من الشعبية فيما بعد، أثناء ظهوره في برنامج الواقع “لقد تزوجنا” عام 2014.