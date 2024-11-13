شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق يعمل المخرج محمد الخبيرى على التحضيرات النهائية لمسلسل وتقابل حبيب لطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى، حيث من المقرر ان ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة، وخلال السطور التالية نستعرض أسماء أبطال المسلسل بجانب بطلة العمل ياسمين عبد العزيز.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة .

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.