194 فيلمًا من 72 دولة.. القائمة الكاملة لأفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - ساعات قليلة وتبدأ فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 45 خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، بمشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الناقد الفني عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان هذا العام توسّع خارج أسوار دار الأوبرا المصرية التي حوصر فيها لسنوات عديدة، وكذلك خارج النطاق الجغرافي التقليدي لمنطقة وسط القاهرة.

وأشار من خلال تصريحات صادرة عن المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن القاهرة كبيرة جدًا ومترامية الأطراف وليس فقط مجرد وسط القاهرة، متابعًا: بالإضافة إلى قاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية لدينا الآن قاعات عرض في التجمع الخامس والشيخ زايد بالتعاون مع قاعات السينما.

أماكن عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

واستطرد بقوله: راعينا في اختيار برنامج عروض الأفلام في هذه القاعات أن تناسب الجمهور العام وأن تكون جذابة جماهيريًا، وهناك حرص بشكل عام في برمجة عروض الأفلام على أن تكون مناسبة لقاعات وتوقيتات العرض والجمهور.

وأضاف مدير مهرجان القاهرة السينمائي قائلًا: أفلام السينمات العامة خارج الأوبرا بالتأكيد تراعي أنها موجهة للجمهور العام، أما أفلام المسرح الكبير في دار الأوبرا تكون أقرب للحالة الاحتفائية والسجادة الحمراء وهكذا، في حين أفلام المسرح الصغير وسينما الهناجر هى أفلام تميل إلى الفنية أكثر، ولدينا خطط للتوسع في القاهرة ومدن أخرى ندرسها حسب مسار الدورة الحالية ومدى إقبال الجمهور.

وتتوزع أفلام الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كالتالي:

17 فيلمًا في المسابقة الدولية

تشهد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي منافسات قوية بين الأفلام المشاركة، وفى المسابقة الدولية تتنافس 17 فيلمًا، من بينها فيلم الافتتاح «أحلام عابرة» لرشيد مشهراوي، بالإضافة إلى الفيلم المصري «جاء الربيع يضحك» إخراج نهى عادل، و«آيشا» لنجمى سنجاك من تركيا، و«قصر الشمس الزرقاء» إخراج كونستانس تسانج من الولايات المتحدة الأمريكية، و«عزيزتى مالوتى» إخراج شانكا داس جوبتا، من بنجلاديش، و«2 يناير» إخراج صوفيا سيلاجى، من المجر، و«مالدورور» إخراج فابريس دو ويلز، من بلجيكا، وفرنسا، و«مالو» إخراج بيدرو فريرى، من البرازيل، و«قابل البرابرة» إخراج جولى ديلبى، من فرنسا، و«مذكرات حلزون» إخراج آدم إليوت، من أستراليا، و«نوار عشية» إخراج خديجة لمكشر، من تونس، و«طوابع بريد» إخراج ناتاليا نزاروفا، من روسيا، و«زهرة الثلج» إخراج يوشيدا كوتا، من اليابان، و«موندوف» إخراج كريم قاسم من لبنان، و«العام الجديد الذى لم يأتِ أبدًا» إخراج بوجدان موريشانو، من رومانيا، و«كتوريا» إخراج أليساندر كاسيجولى، كيسى كوفمان، من إيطاليا، و«عندما رن الهاتف»، إخراج إيفا راديفويفيتش، من صربيا، والولايات المتحدة.

14 فيلمًا في مسابقة آفاق السينما العربية

أما مسابقة «آفاق السينما العربية» فتضم 14 فيلمًا، منها: «وين صرنا!» إخراج درة زروق، و«مين يصدق؟» إخراج زينة عبدالباقى من مصر، وفخر السويدي إخراج هشام فتحي من السعودية، و«حالة عشق: غسان أبوستة» إخراج كارول منصور، منى خاليدى، من فلسطين، والأردن، ولبنان، والمملكة المتحدة، والكويت، و«أرزة» إخراج ميرا شعيب، لبنان، ومصر، والسعودية، و«متل قصص الحب» إخراج مريم الحاج، من لبنان، وفرنسا، وقطر، والسعودية، و«غزة التي تطل على البحر» إخراج محمود نبيل أحمد، من فلسطين، وتونس، و«ثقوب» إخراج عبدالمحسن الضبعان، من السعودية، و«الإجازات في فلسطين» إخراج مكسيم ليندون، من فلسطين، وفرنسا، و«أرض الانتقام» إخراج أنيس جعاد، من الجزائر، و«مدنيااااو» إخراج محمد صباحى، من السودان، و«سلمى» إخراج جود سعيد، من سوريا، و«المرجا الزرقا» إخراج داوود أولاد السيد، من المغرب، و«قنطرة» إخراج وليد مطار، من تونس، وفرنسا.

مسابقة أسبوع النقاد تضم 7 أفلام

وتضم قائمة مسابقة أسبوع النقاد 7 أفلام، هي: «الذهب المر» إخراج خوان أوليا، من تشيلي، والمكسيك، وأوروجواي، وألمانيا، و«تاريخ موجز لعائلة» إخراج لين جيانجى، من الصين، وفرنسا، والدنمارك، وقطر، و«قاتلة» إخراج إيفا ناثينا، من اليونان، و«راضية» إخراج خولة أسباب بنعمر، من المغرب، و«سبتمبر تقول» إخراج آريانى لابيد، من إيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، و«سيمون الجبل» إخراج فيديريكو لويس، من الأرجنتين، وتشيلى، وأوروجواى، و«ألماس خام» إخراج أجاث ريدينجر، من فرنسا.

32 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 32 فيلمًا، منها عدد من الأفلام المصرية، هي: «أبوجودى» إخراج عادل أحمد يحيى، و«عقبالك يا قلبي» إخراج شيرين دياب، و«مانجو» إخراج راندا على، و«الأم والدب» إخراج ياسمينا الكمالى، و«ماء يكفي للغرق» إخراج جوزيف عادل، والذي أنتج بمشاركة من الإمارات، و«نهار عابر» إخراج رشا شاهين، والذي أنتج بمشاركة من سوريا، و«انصراف» إخراج جواهر العامري، بشراكة إنتاجية من السعودية، ومصر، و«زيتونتى» إخراج صامويل باتى.

أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة

وتتواصل فعاليات المهرجان بعرض مجموعة من الأفلام التي تشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وهي أفلام: أي مكان في أي وقت، داهومي، إرنست كول: المفقود والموجود، هنا، أنا مازلت هنا، مارس إلى مايو، كعكتي المفضلة، أتى الليل، برج القوة، مذبح الخنازير الجميل، اختراق.

عروض منتصف الليل

وبالنسبة لعروض منتصف الليل، تجمع القائمة مجموعة من الأفلام المثيرة التي تعرض لأول مرة عالميًا، وتتنوع بين الدراما، والرعب، والتشويق، بمشاركة إنتاجات من مختلف دول العالم.

تشمل العروض فيلم "قارة" (Continent )، إنتاج برازيلي-فرنسي-أرجنتيني، حيث تعود شابة إلى قريتها في جنوب البرازيل لمواجهة إرث ثقيل وتهديد غامض للسكان المحليين. كما تضم القائمة فيلم "أيضا" (Else ) من فرنسا وبلجيكا، الذي يقدم قصة حول ثنائي يواجه انتشار فيروس غامض يتسبب في اندماج البشر مع الأشياء المحيطة بهم.

ومن فرنسا أيضًا، يأتي فيلم "كيف ترتكب جريمة" (How To Make A Killing )، الذي يتناول حياة زوجين تنقلب رأسًا على عقب بعد اصطدامهما بدب أثناء القيادة، ليجدا نفسيهما فجأة في حوزة مليوني يورو وجهًا لوجه مع مفتش شرطة فضولي.

أما فيلم "ذهول الصيد" (Hunting Daze ) الكندي، فيحكي عن امرأة شجاعة تنضم إلى مجتمع ذكوري من الصيادين في كوخ ناءٍ، حيث تجد شعورًا جديدًا بالانتماء، لكنه يتهدد بوصول غريب غير متوقع. وفي أجواء الرعب، يأتي فيلم "لعنة الجن" (The Djinn's Curse ) من تايلاند، الذي يكشف عن صراع عائلة مع قوى مظلمة خارقة تهدد وجودها.

وتشمل القائمة أيضًا فيلم "شائعات" (Rumours )، الذي يجمع إنتاجًا مشتركًا من كندا، ألمانيا، والمجر، ويروي قصة قادة مجموعة السبع الذين يجدون أنفسهم ضائعين في غابة، حيث يحاولون الصمود وسط أزمة عالمية.

وأخيرًا، يقدم فيلم "وحوش" (Savages ) من الأرجنتين وتشيلي قصة مثيرة حول اقتحام ثلاثة مسلحين لمنزل منعزل، حيث تتداخل الحدود بين الضحية والجاني في تصاعد للأحداث.

برنامج العروض الخاصة

برنامج العروض الخاصة التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45، تضمن 10 أفلام عالمية بعضها يعرض لأول مرة وهي:

نظرة مفاجئة إلى أشياء أعمق | A Sudden Glimpse To Deeper Things

مارك كوزينز

المملكة المتحدة | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٩٠ د

من خلال رواية تيلدا سوينتون، يُلقي الفيلم نظرة عميقة على تجربة الفنانة التجريدية البريطانية "فيلهلمينا بارنز-غراهام" ورحلتها الروحية التي انعكست على تجربتها وفنها، مما يطرح موضوعات مثل الجندر، والتنوع العصبي، وتغير المناخ، وطبيعة الإبداع من الشباب إلى الشيخوخة.

مساعد | Adjunct ) عرض عالمي أول)

رون ناجور

الولايات المتحدة الأمريكية | روائى | ٢٠٢٤ | ٨٢ د

يقتنع كاتب يعمل أستاذاً مساعداً في كلية محلية بأنه يمكن الاستغناء عنه من قبل النظام، وعليه أن يقرر خطوته التالية.

وأبنائهم بعدهم | And Their Children After Them

لودوفيك بوكرمة، زوران

فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٤٤ د

أغسطس 1992. يقتل أنطوني، البالغ من العمر 14 عامًا، وابن عمه الملل بجوار البحيرة. حيث يلتقيان صدفة بالفتاة الأكبر سناً، ستيف، مما يفتح أمامهما صيفًا من الحب الأول الذي يحدد كل شيء، وهي لحظة حلوة ومرة في حياة أنطوني، تُشير إلى نهاية الطفولة وبداية النضج.

عندما يحل الظلام | By The Time It Gets Dark

أنوشا سويتشاكورنبونج

تايلاند، هولندا، قطر، فرنسا| روائي | ٢٠١٦ | ١٠٥ د

يتبع الفيلم قصص متشابكة لعدة أشخاص؛ صانعة أفلام تجري مقابلة مع امرأة مسنّة تغيّرت حياتها بفعل النشاط السياسي في سنواتها الدراسية في السبعينيات، نادلة تغير وظائفها باستمرار، واثنين من الممثلين. ترتبط حياتهم ببعضها البعض بخيوط شبه غير مرئية.

أنا ماشي أنا | I’m Not Myself

هشام الجباري

المغرب | روائي | ٢٠٢٣ | ١١٧ د

يستمتع فريد بشهر العسل مع زوجته الجديدة في أحد الفنادق الفاخرة في مراكش، لكنه يتفاجأ بوصول زوجاته السابقات، يحاول الهرب منهن لكن يهدد الفشل جميع خططه.

في الكاميرا | In Camera

نقاش خالد

المملكة المتحدة | روائي | ٢٠٢٣ | ٩٦ د

يتتبع الفيلم عدن، الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية. بعد عدة تجارب رُفض فيها، يقرر عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه.

صيفي المتأخر | My Late Summer

دانيس تانوفيتش

كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، صربيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٨ د

تصل امرأة شابة إلى جزيرة معزولة لحل قضية إرث عائلتها. وسط مشاعر جديدة متأججة، ومن خلال سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ستواجه ماجا أخيراً أسئلة من ماضيها. تصبح عملية البحث عن الإرث رحلة للبحث عن هويتها.

مقطوعات ليلية | Nocturnes

أنوباما سرينيفاسان، أنيربان دوتا

الهند، الولايات المتحدة | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٨٤ د

في غابات شرق الهيمالايا الكثيفة، تهمس العثة بشيء لنا. في ظلام الليل، يسلط مراقبان فضوليان الضوء على هذا الكون السري.

سجينات | Reas

لولا أرياس

الأرجنتين، ألمانيا، سويسرا | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٨٢ د

مجموعة من السجينات يعيدن تجسيد حياتهن داخل سجن في بوينس آيرس. سواء كن لطيفات أو قاسيات، شقراوات أو حليقات الرؤوس، أو غير ذلك، سجينات لفترة طويلة أو مقبولات حديثًا، يشارك الجميع في الرقص والغناء بهذا العمل الموسيقي الهجين عن الماضي والمستقبل.

العقد | The Contract

ماسيمو باولوكي

إيطاليا | روائى | ٢٠٢٤ | ١٠٥د

في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

مجد الحياة | The Glory Of Life

جورج ماس، جوديث كوفمان

ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٨ د

أصبح العام الأخير من حياة فرانز كافكا هو أسعد عام في حياته. لم يسبق له تجربة الألفة والحميمية. بعد أقل من عام من لقائه بدورا، يتوفى كافكا. ستشكل ذكرى وقتهما معًا البقية لحياة دورا.

سوف يصبحون ترابًا | They Will Be Dust

كارلوس ماركيز مارسيت

إسبانيا، إيطاليا، سويسرا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٦ د

تُشخص كلوديا، سيدة نشطة رغم كونها في السبعينيات من عمرها، بمرض غير قابل للشفاء، تقرر أن تقضي أيامها الأخيرة في عيادة في سويسرا. من جانبه يشعر زوجها فلافيو، الذي أمضى معها أكثر من 40 عامًا، بالعجز عن مواجهة الحياة بدونها. في هذه الأثناء، تصبح ابنتهما فيوليتا وسيطًا بينهما حيث تحاول توضيح أفكارها الخاصة. ينطلق الثلاثة في رحلة رائعة وعميقة من الحب والاكتشاف الذاتي.

أفلام برنامج حدود الصين السينمائية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص بعنوان حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، وتضم قائمة الأفلام:

الحسناء | Yolo

جين لينج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د

رغم خسارة دو ليينج في مباراة الملاكمة، فإن شغفها باللعبة يحول مجرى حياتها.

الجزء الأول: إضطرابات في تشاوقا| Creation of the Gods I:Kingdom of Storms

وير شان

الصين | ٢٠٢٣ | روائي | ١٤٨ د

يستعين الملك بالسحر الأسود، فيما تعين السماء البطل. لمن ستكون الغلبة، القوة أم السلام؟.

الإجلاء من القرن الحادي والعشرين| Evacuate from the 21st century

لين يانج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ٩٨ د

يخوض ثلاثة مراهقين رحلة عبر الزمن لإنقاذ العالم.

ذهب أو قرف| G for Gap

لونج في

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٠٣ د

بعد أن انهارت حياته في المدينة، يعود وودي إلى مسقط رأسه حيث تنتظره تغييرات غير متوقع

هيا نوقظ الشمس | Viva La Vida

هان يان

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د

رحلة شفاء مليئة بالحب والقوة يخوضها شابان يعانيان من أمراض خطيرة.

فك الشيفرات | Decoded

شين سيشينج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٥٦ د

في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.

إضاءة النجوم | Lighting up the Stars

جينججينج لي

الصين | ٢٠٢٢ | روائي | ١١٢ د

عقب إطلاق سراحه، يلتقي مدير جنازات، بمحض الصدفة، فتاة تُغير نظرته للحياة.

برنامج عروض أفلام كيبيك المختارة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام كيبيك المختارة " وتضم:

سيمو | Simo

عزيز زورومبا

كندا | روائي| ٢٠٢٢ | ٢٣ د

تؤثر مشاحنة بين الأخوين سمو وإيهاب على مستقبل العائلة.

عملية كركاجو | Operation Carcajou

نيكولاس كرييف

كندا| روائي | ٢٠٢١ | ١٨ د

تزداد شكوك نيكولا حول والده بعد أن زعزعت الشرطة هدوء العائلة.

ياني | Yanni

رشيد علاوة

كندا | روائي | ٢٠٢٢ | ٢٠ د

في أعقاب تغييرات في البلدة، يُضطر ياني لارتكاب فعل كريه تحت ضغط متنمر.

التزلج | The Skates

حليمة أورديري

كندا| روائي | ٢٠٢٣ | ١٣ د

بعد انفصال والديها، تتجه مينا إلى درسها الأول في التزلج الفني برفقة والدها، ولكن اليوم يصبح غير عادي.

أسكا | Aska

كلارا ميلو

كندا | روائي | ٢٠٢١ | ١٤ د

تشرف أسكا على رحلة تتسابق فيها الزمن لحماية الطبيعة.

اخوان | Brotherhood

مريم جعبر

كندا، تونس، قطر، السويد | روائي | ٢٠١٨ | ٢٥ د

تتصاعد التوترات بين الأب وابنه على مدى ثلاثة أيام حتى تصل إلى نقطة الانهيار.

يمكنكم قراءة: كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».