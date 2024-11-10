بدون مكياج.. مايان السيد تحتفل بيوم ميلادها بطريقة عفوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - قررت الفنانة مايان السيد أن تُشارك جمهورها ومحبيها الاحتفال بيوم ميلادها الـ27، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

احتفال عفوي بميلاد مايان السيد

نشرتصورة عفوية لها على شاطئ البحر وتميزت بالبساطة والعفوية، وكتبت تعليقاً على الصورة قالت فيه: "كل سنة وأنا نفسي وسعيدة وبحب الحياة، الحمدلله على كل النعم إللي في حياتي".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي مايان السيد مع صورتها وتمنوا لها يوم ميلاد سعيد وحياة مليئة بالسعادة والنجاح.

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من ناحيةٍ أخرى، تنتظر مايان السيد عرض أحدث أعمالها "ولنا في الخيال حب" من إخراج سارة رزيق، وهو يدور في قالب رومانسي اجتماعي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكلٍ غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم من بطولة أحمدالسعدني مع مايان السيد وعمر رزيق، على فريق أغلبه يخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، فإلى جانب سارة رزيق المخرجة، هو العمل الأول لمدير التصوير محمد جاد، ديكور الفيلم لحمزة طه، تصميم الملابس ليلى ماجد، الموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.

نشاط فني لـ مايان السيد

على جانبٍ آخر، تعيش النجمة الشابةحالة من النشاط الفني، إذ تشارك في أكثر من عمل سينمائي، من بين هذه الأعمال فيلم "نجوم الساحل"، من إخراج رؤوف سيد (مخرج فيلم الحريفة)، ويضم "نجوم الساحل" نخبة من المواهب الشابة؛ مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبدالحميد.

وفيلم آخر بعنوان "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، أمام النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبوضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.

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هذا بالإضافة إلى فيلم "قصر الباشا"، الذي تشارك مايان في بطولته مع النجم أحمد حاتم، والممثلة السعودية سمية رضا، وكذلك فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بطولة أحمد السعدني، هناالزاهد، مي عمر، ومن إخراج عثمان أبولبن، وهو مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.

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