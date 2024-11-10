أحلام تمارس الرياضة في منزلها على أنغام أغنياتها.. هكذا بدت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - في أحدث ظهور للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، ظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية تحديداً على آلة المشي في منزلها، على أنغام أغنياتها.
كما أحيت النجمة أحلام مؤخراً حفلاً غنائياً مميزاً مع النجمة نوال الكويتية، أُقيم على مسرح محمد عبده في الرياض، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة المرافقة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية المنتظرة في السعودية.
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبدالله بن حمدان بن دلموك، ولحّنها أحمدالهرمي.
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أحلام تمارس الرياضة في منزلها على أنغام أغنياتهارصد موقع " ET بالعربي" الفنانة أحلام وهي تمارس التمارين الرياضية في منزلها على أنغام أغنياتها، حيث ظهرت على آلة المشي على أنغام أغنية "وياك وياك"، وأنهت تمريناتها على أغنية "السيدة الأولى"، وظهرت بلوك رياضي، حيث ارتدت بنطلوناً رياضياً أسود ضيقاً، مع تيشيرت باللون الأخضر الفاتح، وارتدت عليها سويت شيرت باللون الزيتي، وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي "سنيكرز".
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آخر أعمال أحلامتنتظر الفنانة أحلام حفلها الغنائي الذي يوافق يوم17 يناير المقبل على مسرح "أبوبكر سالم" ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض، والتي كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث نشر جدول الحفلات التي ستنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبوبكر سالم في موسم الرياض بنسخته الخامسة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، وقد تم الإعلان عنها وبلغ عددها 11 حفلة سيحييها نجوم الفن.
كما أحيت النجمة أحلام مؤخراً حفلاً غنائياً مميزاً مع النجمة نوال الكويتية، أُقيم على مسرح محمد عبده في الرياض، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة المرافقة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية المنتظرة في السعودية.
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبدالله بن حمدان بن دلموك، ولحّنها أحمدالهرمي.
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