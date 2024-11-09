شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله ومريم ناعوم ضيفا "خطوتين لـ ورا" لـ محمد البسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المخرج الكبير يسري نصر الله، والكاتبة مريم نعوم والمعمارية شهيرة فهمى، ضيوفا بالحلقة الأولى لبرنامج خطوتين لـ ورا، الذي يقدمه الإعلامي محمد البسيوني، في موسمه الجديد الذي يعرض لأول مرة "لايف" وبحضور جماهير، في حلقة بعنوان "عن فن الإبداع"، للحديث عن الفن بشكل عام والتجارب الاخراجية للمخرجين وصناع الفن.



البسيوني ويسري نصر الله



وسبق الإعلامي محمد البسيوني، في الموسم الثاني من برنامجه "خطوتين لـ ورا" ثلاثة نماذج جديدة وناجحة في عالم الرياضة، وهم فريدة عثمان، الفراشة المصرية فى رياضة السباحة، وأول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة الاسكواش، التي توجت بطلة العالم خمس مرات وتعد أصغر امرأة تفوز ببطولة العالم للسيدات، كما استضاف في حلقة سابقة كل من المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج مروان حامد، والمخرج عمرو سلامة.

وعلى سياق متصل، استضاف البسيوني، بعض من رجال الأعمال المشاركين في برنامج "شارك تانك" Shark Tank في أولى حلقات برنامجه BEYOND THE TANK الذى يقدمه للموسم الثالث على التوالى فى شكل جديد هذا الموسم، بعد أن كان يستقبل المتسابقين والمتقدمين في كواليس تصوير البرنامج في موسميه الأول والثاني.

ونشر البسيوني فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يشرح من خلاله تفاصيل البرنامج الجديد الذي يقوم بتقديمه للموسم الثالث على التوالي، ليعلن عن استضافته اثنان من الـ Sharks فى أولى حلقات برنامجه المقرر لها غداً، بدون الإعلان عن أسمائهم، حيث ستقام الحلقة الأولي على جزأين.

يعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.