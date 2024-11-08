شاهدوا: صورة نادرة لكيت ميدلتون من أيام الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أخبار كيت ميدلتون وتفاصيل حياتها دائماً تحتل أولوية للجمهور الملكي خاصةً بعد تشخيص إصابتها بالسرطان الذي أعلنت عنه في مارس الماضي، وقد انتشرت في الآونة الماضية عبر السوشيال ميديا، صورة قديمة لها من أيام الجامعة، شاركتها إحدى زميلاتها مسترجعة ذكرياتهما معاً.

كيت ميدلتون الطالبة في جامعة سانت أندروز

جامعة سانت أندروز تضم العديد من الذكريات الخاصة لكيت ميدلتون، فأثناء التحاقها بالجامعة من عام 2001 إلى عام 2005، التقت ووقعت في حب زوجها الأمير ويليام، كما أن لها ذكريات أخرى مع زملائها بالمكان.

واسترجاعاً لتلك الذكريات التي وصفتها بأجمل الذكريات، شاركت لورا وارشور- إحدى زميلات كيت ميدلتون من أيام الجامعة- صورة لم تُنشر من قبل لها إلى جانب أميرة ويلز، البالغة من العمر حالياً 42 عاماً، حيث عاش الاثنان في المسكن معاً في قاعة سانت سالفاتور في جامعة سانت أندروز، وقد تم التقاط الصورة عندما كانت الاثنتان في حفلة منزلية.

في الصورة، كانت كيت ترتدي سترة ذات رقبة عالية باللون الكريمي، وربطة شعر زرقاء على معصمها، ومكياجاً بسيطاً وتركت شعرها بتفاصيله الطبيعية منسدلاً، وقد ظهرت أميرة ويلز ووارشور تبتسمان أثناء إمساكهما بعض قطع البراونيز.

وفي تعليقها على الصورة كتبت وارشور: "أرسل الحب إلى كيت ميدلتون، ملكة إنجلترا المستقبلية وزميلتي في السكن في الجامعة! كنا في حفلة في شقة هوب ستريت، لدي أجمل ذكريات الكلية مع كيت"، وأضافت: "إنها أطيب شخص وأكثرهم اهتماماً وواقعية وصدقاً، ومن المذهل أن نراها تتألق بهذا القدر من السطوع وتلهم العالم بعطفها وشجاعتها".

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إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

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جاء هذا المنشور بعد أربعة أشهر من إعلان كيت ميدلتون في 22 مارس إصابتها بالسرطان، الذي تم اكتشافه بعد إجراء عملية جراحية في البطن في يناير، لتغيب أميرة ويلز عن الحياة العامة والملكية منذ ذلك الحين حتى ظهورين صيفيين، الأول كان في حفل Trooping the Colour احتفالاً بيوم ميلاد الملك الرسمي في 15 يونيو، والثاني بعد شهر في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال في 14 يوليو، لتأتي كيت ميدلتون مرة أخرى في 9 سبتمبر، معلنة انتهاء العلاج الكيميائي، لتعود منذ ذلك الحين تدريجياً إلى الحياة العامة، بما في ذلك ظهورها في 10 أكتوبر في ساوثبورت بإنجلترا مع الأمير ويليام وظهور متوقع في 10 نوفمبر في يوم الذكرى Remembrance Sunday في النصب التذكاري للحرب The Cenotaph في لندن.

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