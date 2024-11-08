صورة فيوليت إبنة بن أفليك مع شقيقة جينيفر لوبيز تثير التساؤلات

ميرنا وليد - بيروت - طلاق النجمين العالميين بن أفليك وجينيفر لوبيز لم يؤثر على علاقة إبنته فيوليت بعائلة جينيفر لوبيز، بعد أن نشرت صورة لها مع ليندا لوبيز شقيقة جينيفر لوبيز، التي قامت بزيارتها في الحرم الجامعي الذي إلتحقت به فيوليت منذ فترة قصيرة، ورافقها والداها وأشقاؤها.

وكتبت ليندا بعد نشر الصورة على صفحتها الخاصة: "نيو هيفين مع يالي المفضلة".

يذكر أن نيوهيفين ليست بعيدة عن مكان إقامة ليندا، التي تقيم في نيويورك سيتي مع إبنتها لوسي.

وتفاعل المتابعون مع الخبر، وأثنوا على العلاقة الجميلة والمستمرة بين أفراد العائلتين، بالرغم من الطلاق الذي حصل بين بن أفليك وجينيفر لوبيز.