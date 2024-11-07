شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل والجميع تحت الشبهات.. انطلاق عرض رقم سرى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق مسلسل رقم سرى للفنانة ياسمين رئيس على قناة dmc بدءا من بعد غد السبت 9 نوفمبر، حيث يتم تقديم المسلسل ضمن سلسلة صوت وصورة، بالاعتماد على دراما التشويق والإثارة والألغاز، حيث تنكشف أسرار مشوّقة وأحداث غامضة فى عالم من الجريمة والغموض، فكل شخصية تحمل سراً، والجميع تحت الشبهات.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتم العثور على جثتها فى العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن مسلسل صوت وصورة قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وناقش مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.