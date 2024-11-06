شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان وصلاح عبد الله ورشوان توفيق مع ياسمين عبد العزيز فى "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير صلاح عبد الله والفنان الكبير رشوان توفيق والفنانة القديرة حنان سليمان، فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج سينرجى، حيث يبدأ صناع المسلسل تصوير العمل خلال الشهر الجارى، للحاق بالعرض الرمضانى، وهو مكون من 15 حلقة، ويجسد صلاح عبد الله شخصية محورية داخل أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.