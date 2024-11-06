ياسمين رئيس تتعرض لإصابة في رأسها أثناء تصوير "الفستان الأبيض"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ياسمين رئيس عن تعرضها لإصابة خلال تصوير مشهد في فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، الذي سيُعرض في 20 تشرين الثاني الحالي، وقالت إن أصعب مشهد كان "الخناقة"، حيث كانت ترتدي تنورة طويلة، فصدمت بسيارة وسقطت على رأسها، مما تسبب لها في شبه ارتجاج في المخ.



كما تستعد ياسمين لمشاركتها في مسلسل "قتل اختياري"، الذي سيعرض في رمضان المقبل، ويبلغ عدد حلقاته 15، من تأليف محمد السوري وإخراج يحيى إسماعيل، بالإضافة إلى انتظارها عرض مسلسلها "رقم سري" الأسبوع المقبل، الذي يشارك فيه صدقي صخر، ناردين فرج، وعمرو وهبة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

