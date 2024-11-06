أحمد بتشان يواصل نجاحاته بأغنية "من غير زعل" ضمن ألبومه المصوَّر في اليونان -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري أحمد بتشان أغنيته الجديدة "من غير زعل" على طريقة الفيديو كليب، من إخراج شادي قاسم، والأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدي، وإشراف ياسر خليل، وتم تصوير الكليب في اليونان.
تعد "من غير زعل" ثالث أغنية من ألبوم بتشان الجديد، بعد أغنيتي "قتال" و"مش سوا"، وقد تعاون في الألبوم مع شعراء وملحنين وموزعين بارزين.
م تصوير عدة كليبات من الألبوم في اليونان، بما في ذلك أثينا وميكونوس.
ألبوم أحمد بتشان يضم 8 أغنيات، وحقق بتشان نجاحات ملحوظة مؤخراً، إذ شارك في حفلات كبيرة في السعودية والإمارات والكويت، ووصلت أغنيته "بعد غيابه" لملايين المشاهدات .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بتشان يواصل نجاحاته بأغنية "من غير زعل" ضمن ألبومه المصوَّر في اليونان -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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