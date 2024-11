شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى جريس موريتز تكشف عن دعمها لـ كامالا هاريس لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة كلوى جريس موريتز عن ميولها الجنسية فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى الذى أيدت فيه المرشحة كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية، حيث نشرت جريس موريتز البالغة من العمر 27 عامًا، والمعروفة بظهورها في أعمال Kick-Ass وHugo وCarrie وThe Equalizer، كاشفة أنها "صوتت مبكرًا" للمرشحة الديمقراطية.

وأكدت جريس موريتز أن أحد أسباب تصويتها لـ هاريس هو أنها تؤمن "بالحاجة إلى الحماية القانونية التي تحمي مجتمع LGBTQ+ كامرأة مثلية".

وكتبت موريتز: "صوتت مبكرًا وصوتت لكامالا هاريس، هناك الكثير مما يحدث في هذه الانتخابات، وأعتقد أن الحكومة ليس لها حق على جسدي كامرأة، وأن القرارات المتعلقة بجسدي يجب أن تأتي مني ومن طبيبي فقط".

وتابعت جريس موريتز في المنشور مؤكدة: "ستحمينا كامالا هاريس، وأؤمن بالحاجة إلى الحماية القانونية التي تحمي مجتمع LGBTQ+ بصفتي امرأة مثلية، ونحن بحاجة إلى الحماية في هذا البلد والحصول على الرعاية التي نحتاجها ونستحقها".



كلوي جريس موريتز وكامالا هاريس



منشور كلوي جريس موريتز

فى سياق متصل صعدت المغنية العالمية كريستينا أجيليرا على المسرح في تجمع للمرشحة كامالا هاريس في لاس فيجاس، نيفادا، وغنت أغنيتها الناجحة Fighter مرتدية زيًا أسود بالكامل يتكون من بدلة جسم بأكمام طويلة وحذاء أسود يصل إلى أعلى رجلها.

وعنت المطربة العالمية أجيليرا أغنية مناسبة للانتخابات الرئاسية: " Makes me that much stronger/Makes me work a little bit harder/Makes me that much wiser/So thanks for making me a fighter".