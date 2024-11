جيمس فان دير بيك يعلن إصابته بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثل جيمس فان دير بيك، الجمهور بالإعلان عن إصابته بسرطان القولون والمستقيم، مؤكداً أنه يتلقى العلاج اللازم والدعم الكامل من عائلته ومحبيه.

وقال الممثل الأميركي البالغ من العمر 47 عاماً في حوار لمجلة “بيبول”: “أتعامل مع هذا التشخيص بشكل خاص، وهناك سبب للتفاؤل، فأنا أشعر بتحسّن، بدعم من عائلتي الرائعة”.

ويحرص النجم العالمي منذ الإعلان عن مرضه على مشاركة متابعيه على “إنستغرام” معلومات للتوعية بالمرض، وقد نشر أخيراً صوراً له وأرفقها برسالة كتب فيها: “إنه السرطان… في كل عام، يتلقى ما يقرب من 2 مليار شخص حول العالم هذا التشخيص. وأنا واحد منهم. لقد خططت للتحدث عنها مطولاً في وقت ما قريباً بمجلة “بيبول” لزيادة الوعي وسرد قصتي بشروطي الخاصة. ولكن كان لا بد من تغيير هذه الخطة هذا الصباح عندما علمت أن إحدى الصحف الشعبية ستنشر الأخبار. لقد كنت أتعامل مع هذا الأمر بشكل خاص حتى الآن، وأتلقى العلاج وأهتم بصحتي العامة أكثر من أي وقت مضى. أنا في مكان جيد وأشعر بالقوة”.

وأضاف: “أنا في مرحلة البداية تماماً وسأخبركم بالمزيد عندما أكون مستعداً. أعتذر لجميع الأشخاص في حياتي الذين خطّطت لإخبارهم بنفسي… لكننا نتعامل معها، ونأخذ كل مفاجأة كعلامة، توجّهنا نحو مصير أعظم مما كنا سنكتشفه من دون تدخل إلهي. يُرجى العلم أنني وعائلتي نقدّر بشدة كل الحب والدعم”.

ورغم مرضه، يستمر فان دير بيك في العمل، حيث ظهر أخيراً في حلقة من برنامج Walker، ومن المقرر أن يشارك في فيلم Sidelined: The QB and Me الذي سيُعرض في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

كما من المقرر أن يظهر جيمس فان دير بيك في برنامج The Real Full Monty في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو برنامج خاص يهدف لزيادة الوعي باختبارات وأبحاث سرطان البروستاتة والمستقيم، وسيضم البرنامج أيضاً عدداً من المشاهير، من بينهم الممثل تاي ديجز ولاعب الدفاع كريس جونز.