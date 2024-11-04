شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر كابلز فى الدراما والسينما بمناسبة عيد الحب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو الفلانتين، يوم 14 فبراير، وفى مصر نحتفل بـ عيد الحب مرة إضافية يوم 4 نوفمبر، بعيد الحب المصرى وتعود فكرته إلى الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين الذى اختار هذا اليوم للاحتفال بعيد الحب، ويعتقد البعض أن سبب اختيار الكاتب الكبير لهذا اليوم إلى إنه مرتبط بحدث مر به في حياته.

وبمناسبة عيد الحب المصرى، يوجد العديد من الكابلز التي دخلت قلب المشاهد والجمهور في الدراما والسينما ومن أشهر الكابلز فاطمة وعبد الغفور البرعى في المسلسل لن أعيش في جلباب أبى، وهذا الثنائى ما زال حديث السوشيال ميديا في أي من المواقف اليومية والاحتفالات يأخذون من كلام المسلسل ويتحول إلى كوميكس بالرغم من مرور السنوات على المسلسل.

ونيس ومايسة الكابلز الأشهر في التسعينات، وما زال حتى وقتنا هذا الجميع يشاهد المسلسل ويسترجع ذكريات الماضى، أما في السينما فيلم بخيت وعديلة وثنائى عادل إمام وشيرين.

ومن الكابلز الذى يفضل الجمهور رؤيتهم معًا بشكل دائم وطريقة حبهم أمام الكاميرا وتعاملهم في المهرجانات والمناسبات، النجم أحمد حلمى والنجمة منى زكى، والفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى، والفنانة هبة مجدى والفنان محمد محسن.