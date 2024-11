شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفي: أفضل أصدقائى ما زالوا يسخرون منى بعد حصولى على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كيليان مورفي عن أن أفضل أصدقائه ما زالوا يسخرون منه على الرغم من فوزه بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Oppenheimer للمخرج العالمى كريستوفر نولان.

فاز مورفي بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في الفيلم، والذي حصد سبع جوائز بما في ذلك أفضل فيلم، على الرغم من ذلك، أكد مورفي أن شقيقه وصديقه المقرب ما زالا يسخران منه.

وفي حديثه في مقابلة جديدة مع موقع The Telegraph، كشف مورفي: "يوجد الكثير من السخرية الصحية في أيرلندا، والسخرية هي واحدة من أعمق أشكال المودة بيننا، في يوم حفل توزيع جوائز الأوسكار، جاء صديقي المقرب وشقيقي كمفاجأة، وقاما بقدر كبير من السخرية، وهذا هدف عادل ".



كيليان مورفي

وذلك بعدما أكدت منصة نتفليكس عودة النجم العالمى كيليان مورفى بشخصيته الشهيرة تومى شيلبى لـ بطولة فيلم جديد مستوحى من السلسلة الشهيرة Peaky Blinders.

وعلق مورفى على الخبر قائلا:" يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي، وأنه لمن دواعي السرور للغاية أن اتعاون مجددًا مع ستيفن نايت وتوم هاربر في النسخة السينمائية من Peaky Blinders".

وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لمسلسل Peaky Blinders صورة لنص سيناريو لفيلم مستوحى من السلسلة الشهيرة، والذى سيعرض على منصة نتفليكس.

وعلق على الصورة قائلا على لسان بطل السلسلة النجم العالمى كيليان مورفى :" "It seems like Tommy Shelby wasn't finished with me..." - Cillian Murphy"، أو " "يبدو أن تومي شيلبي لم ينته مني - كيليان مورفى".