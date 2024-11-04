شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم درة وسوسن بدر فى افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة درة عن سعادتها بتكريمها في حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان VS-Film للافلام القصيرة جدا بالعين السخنة، إذ قالت في حفل الافتتاح إن هذا التكريم يعني لها الكثير.

كما تم خلال الحفل تكريم النجمة سوسن بدر التي وجهت الشكر لجميع المسؤولين عن المهرجان وعلى هذا التقدير، وخلال الحفل أيضا تم تكريم المخرج السنغالي موسي توريه، كما اهدى المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفى فهمي وعرض فيلما تسجيلي قصير عن مشوارهما الفني.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات، منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري.

وعبر فيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان عبرت عن اعتزازها بالمهرجان، ولكنها لم تستطع أن تتواجد في حفل الافتتاح، نظرا لتواجدها حاليا بأمريكا.

ويعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق.

وحضر حفل الافتتاح أيضا الفنانون أحمد فتحي ومحمد رضوان وعدد من صناع السينما والنقاد، وفي حفل الافتتاح عرضت فقرة فنية تتضمن أغنيات من بعض أفلام الأبيض والأسود.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتي 7 نوفمبر الجاري، ويتضمن عددا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة.



تكريم درة في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا



تكريم سوسن بدر في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا