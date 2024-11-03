شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد عز ويسرى نصر الله ودانيس تانوفيتش فى الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة الفنان حسين فهمى، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ45، التى تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجارى، بالسلام الجمهورى، وحضر المؤتمر عدد من الفنانين وهم "محمود حميدة ودرة.

وقال حسين فهمى: "مهرجان مهم جدًا ولابد من إقامة هذه الدورة لأن التأجيل يتم مرة واحدة فقط، وهذه الدورة مؤجله من العام الماضى لأن مكنش ينفع نعمل مهرجان وأخواتنا فى فلسطين بيسفك دمهم وكلنا شاهدنا الأحداث وهذه الدورة المؤجلة سوف تشهد العديد من الفعاليات والمبادرات الجديدة".

وكشف عن المكرمين فى الدورة الـ 45 للمهرجان وهم الفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية".

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أعلن مؤخراً، عن دعمه الكبير للسينما العربية فنيًا وماديًا واتساع دائرة المنافسة بين صناعها، خلال فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام منح الفرصة لكل الأفلام العربية المشاركة بمختلف المسابقات والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية، وتقديم جوائز مالية لأول مرة تشجيعًا لصناعها، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار أمريكى تمنح لخمس فئات هى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزتي تمثيل للنساء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق لصناع الأفلام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات السينمائية حول العالم وحرصه على تشجيع أصواتها المبدعة.