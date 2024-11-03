أسماء لبنانية مكرمة في مهرجان الجونة السينمائي .. وهذه اللائحة كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - نورد لكم لائحة الفائزين كاملةً التي تم الإعلان عنها في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائية والتي تضمن لبنانيين.



فالمديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان الخوري قدمت جائزة "الإنجاز الإبداعي" اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج "تقديراً لإسهاماتهما الاستثنائية في الفن المعاصر والسينما".

أما جائزة "سينما من أجل الإنسانية" فقد ذهبت إلى الفيلم اللبناني "مشقلب"، وهو من إخراج لوسيان بورجيلي، وبان فقيه، ووسام شرف، وأريج محمود.

وتوزعت الجوائز على النحو التالي:

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي: فيلم "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميلي.

نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي: فيلم "المملكة" من إخراج جوليان كولونا.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي: فيلم "الفتيات يبقين فتيات" من إخراج شوتشي تالاتي.

نجمة الجونة لأفضل ممثلة: الممثلة لورا ويسمار عن دورها في فيلم "السلام عليكِ يا ماريا" من إخراج مار كول.

نجمة الجونة لأفضل ممثل: الممثل آدم بيسا عن فيلم "أثر الأشباح" من إخراج جوناثان ميلي.

نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي: فاز بها مناصفة فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا!" من إخراج ليلى عباس، وفيلم "ماء عين" من إخراج مريم جعبر.

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي: فيلم "نحن في الداخل" من إخراج فرح قاسم.

نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي: فاز بها مناصفة فيلم "رفعت عيني للسما" للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وفيلم "ذاكرتي مليئة بالأشباح" للمخرج أنس الزواهري.

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير: فيلم "ما بعد" من إخراج مها حاج.

نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير: فاز بها مناصفة فيلم "كيف استعدنا والدتنا" من إخراج جونكالو وادينغتون، و "برتقالة من يافا"، من إخراج محمد المُغنّي.

نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير: فيلم "مد وجزر" من إخراج ناي طبَّارة.

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير: فيلم "أمانة البحر" من إخراج هند سهيل.

تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لفيلمي "فجر كل يوم" لأمير يوسف و" بلا صوت " لصامويل باتي.

نجمة الجونة الخضراء: فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" من إخراج دافني ماتزياراكي وبيتر موريمي.