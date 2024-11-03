مايا دياب ومحمد حماقي يغنيان سوياً في حفل زفاف ابنة بسمة وهبة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بزفاف ابنتها في مصر، وأحيا الحفل الفنانة اللبنانية مايا دياب والفنان المصري محمد حماقي وقد غنيا سوياً أيضاً.

وحرصت مايا دياب على شكر الشعب المصري على دعمه للشعب اللبناني في الظروف الصعبة الحاصلة في لبنان فقالت: "كتير مهم قبل ما أبدأ أغني باللبناني أغنية للعروس ونرقص الدبكة اللبنانية، اتكلم عن الوضع الصعب اللي بنمر بيه في لبنان ناس كتير من العالم العربي وقفوا معنا وأصدق الرسائل التي وصلت لنا من المصريين ومحبة كبيرة للبنان شكرا لكم".

ونشرت بسمة وهبة لقطات من الحفل على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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