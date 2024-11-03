شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Days of Our Lives يعود بالموسم الـ61 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة مسلسل Days of Our Lives بالموسم الحادي والستين وسيكون من إنتاج Peacock بعد أن كشفت الشركة تلك التفاصيل على مسرحها في لوس أنجلوس اليوم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن مسلسل Days of Our Lives من إنتاج Peacock يعود بموسم جديد بعد أن انتقل إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر أن في 2 ديسمبر المقبل، سيصل المسلسل إلى حلقته رقم 15000، كما أنتج أيضًا حلقتين فرعيتين محدودتين أطلق عليهما اسم Beyond Salem، شهد الفصل الثاني من المسلسل الفرعي عودة الثنائي الرائع بو وهوبي الذي يجسدهما كل من (كريستيان ألفونسو وبيتر ريكيل)، بالإضافة إلى ديدري هال في دور الدكتورة مارلين أيفانز، والراحل Drake Hogestyn في دور John Black.

ورحل عن عالمنا بيل هايز عن عمر وصل إلى 98 عامًا في يناير الماضي، وذلك بعدما اشتهر ببطولة مسلسل Days of Our Lives، الأمر الذى سبب حالة من الحزن داخل فريق عمل المسلسل وحرصوا على إصدار بيانًا نعوه فيه.

وقالوا فيه: "بقلب مثقل نشارك وفاة حبيبنا بيل هايز، واحد من أطول الشخصيات التي ظهرت في مسلسل بداية من عام 1970 وصوره باستمرار طوال حياته، لقد ظل هو وزوجته سوزان سيفورث هايز أساس عائلة ويليامز هورتون الممتدة لأكثر من 50 عامًا".