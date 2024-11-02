من أصول عربية وعلى خطى عليا بهات.. ديبيكا بادوكون تكشف اسم ابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - في سبتمبر الماضي، رحب الزوجان ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ بأول أبنائهما، حيث رُزقا بإبنة، بينما لم يكشفا عن اسمها منذ ولادتها. وفي الساعات القليلة الماضية، كشف الزوجان عن اسم ابنتهما والذي ترجع أصوله للغة العربية.

ديبيكا بادوكون على خطى عليا بهات في اختيار اسم ابنتها

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كما اختارت عليا بهات اسم راحة لابنتها، اختارت ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ اسم "دعاء". وأعلن الثنائي البوليوودي الشهير باسم "ديب- فير" عن اسم ابنتهما من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الخاص بحساب كلٍ منهما، جاء فيه: " دعاء بادوكون سينغ. دعاء: وتعني الصلاة، لأنها الإجابة على صلواتنا، قلوبنا مليئة بالحب والامتنان. ديبيكا ورانفير".

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغُ يُرزقان بابنتهما الأولى

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بعد ست سنوات من الزواج، أنجبت ديبيكا بادوكون مولودها الأول من زوجها النجم رانفير سينغ، يوم الأحد 8 سبتمبر 2024. وورد في التقارير، أن ديبيكا أنجبت طفلتها في مستشفى "إتش إن ريلاينس" في مومباي وهي وطفلتها بصحة جيدة.

ونشرت ديبيكا ورانفير على حسابيهما في إنستغرام صورة كتبا فيها: "مرحباً بكِ أيتها الطفلة الصغيرة" مع ذكر تاريخ يوم 8 سبتمبر 2024 في إشارة إلى أن دبيكا قد أنجبت طفلتها في هذا اليوم.

كما كُتب في أسفل هذا البيان المختصر جداً اسم دبيكا ورانفير، من دون ذكر أي تفصيل آخر أو إرفاق الصورة بأي تعليق حول الاسم الذي أُطلق على الطفلة.

وقد حصد المنشور بعد دقائق من نشره على أكثر من 400 ألف إعجاب، إضافة إلى آلاف التعليقات المهنئة بهذا الخبر السعيد.

راحة.. اختيار عليا بهات ورانبير كابور لاسم طفلتهما

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كشف الزوجان عليا بهات ورانبير كابور عن اسم ابنتهما، من خلال منشور شاركته عليا عبر حسابها بإنستغرام، وهو "راحة" وفسرا المعنى وراءه. كتبت عليا: "اسم راحة (الذي اختاره والدك الحكيم والرائع) له معانٍ جميلة كثيرة. الراحة، في أنقى صورها تعني المسار الإلهي. باللغة السواحيلية، إنها الفرح. في اللغة السنسكريتية، الراحة عشيرة. في البنغالية، الراحة والراحة والراحة. بالعربي تعني السلام. كما يعني السعادة والحرية والنعيم. ووفقاً لاسمها، منذ اللحظة الأولى التي أمسكنا بها- شعرنا بكل شيء! شكراً لكِ يا راحة، على إعادة الحياة لعائلتنا، يبدو الأمر كما لو أن حياتنا قد بدأت للتو".

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