باريس هيلتون بإطلالة مشابهة لـ بريتني سبيرز منذ 25 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - استوحت النجمة العالمية باريس هيلتون إلهامها من أحد أصدقائها القدامى في عيد الهالوين هذا العام، حيث قامت بتقليد إحدى إطلالات النجمة العالمية بريتني سبيرز الأكثر شهرة في هذه المناسبة المخيفة.



في جلسة تصوير مذهلة، ارتدت هيلتون زياً يذكرنا بفرقة تلميذة بريتني الشهيرة من أغنيتها الناجحة عام 1999... Baby One More Time.

أظهرت باريس شخصيتها المذهلة في قميص قصير أبيض مفعم بالحيوية وتنورة رمادية اللون، مع حذاء Ingiliz حيث ظهرت في ممر المدرسة الثانوية مع كتاب في متناول اليد، وشعرها مشدود إلى ضفائر لطيفة.

ونشرت الصور عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت على المنشور: "إنها بريتني". أحبك أيقونة.