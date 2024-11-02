الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن التوجه جنوبًا والعودة إلى منازلكم

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، تهديدًا إلى "سكان ​جنوب لبنان​"، قائلًا: "نذكّركم أنّ الحرب ما زالت مستمرّة، ونحن نواصل دكّ عناصر ومصالح "حزب الله". لذلك عليكم الامتناع عن التوجّه جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزّيتون الخاصة بكم".

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