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الامارات | في ذكرى رحيل الشيخ زايد.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، عبر منصة "إكس": رحم الله المؤسس .. والأب القائد .. والزعيم الخالد .. زايد بن سلطان آل نهيان .. وأسكنه فسيح جنانه .. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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