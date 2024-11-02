الامارات | في ذكرى رحيل الشيخ زايد.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد

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شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيل الشيخ زايد.. محمد بن راشد: رحم الله المؤسس والأب القائد والزعيم الخالد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، عبر منصة "إكس": رحم الله المؤسس .. والأب القائد .. والزعيم الخالد .. زايد بن سلطان آل نهيان .. وأسكنه فسيح جنانه .. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته.
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