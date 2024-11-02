أول هالوين يجمع جاستن وهايلي بيبر بطفلهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل جاستن بيبر وهايلي بيبر بأول عيد هالوين لهما كوالدين، فنشرا سلسلة من الصور على “إنستغرام” أمس (الجمعة)، للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد معاً.

وقام جاستن (30 عامًا) وهايلي (27 عامًا) بتقليد رون وكيم بوسيبل من برنامج قناة “ديزني” الشهير “كيم بوسيبل”، بينما ظهر ابنهما الصغير جاك بلوز في هيئة الخلد “روفوس”.

ويمكن رؤية المغني وهو يحمل ابنه الذي يرتدي بدلة وردية اللون، بينما تمد هايلي يدها وتضع شعرًا مستعارًا أحمر. وارتدى الزوجان قمصانًا سوداء وبنطلونات شحن، مع أحزمة حول خصريهما.

وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، نشرت هايلي أول صورة لابنها جاك بلوز منذ الإعلان عن ولادته في أب (أغسطس). في الصورة الرائعة، جلس طفل هايلي الصغير في حاملة أطفال، وأظهر قدميه الصغيرتين.

وارتدى جاك بدلة أرجوانية اللون وعلى إحدى قدميه ملصق “لقد صوتت”. وكتبت هايلي فوق الصورة: “عيد هالوين سعيد! اخرجوا وصوتوا”.

وكان جاستن رحّب في منشور لطيف بالطفل جاك قائلاً: “مرحبًا بك في المنزل جاك بلوز بيبر”، إلى جانب صورة بالأبيض والأسود لقدم المولود الصغيرة.

وأعادت العارضة مشاركة الصورة على Instagram Stories بعد فترة وجيزة، وعلقت عليها باسم الطفل بالإضافة إلى دمية دب ورمز قلب أزرق.

واستمر التقليد العائلي المتمثل في تسمية ابنهما بالأحرف الأولى “JB” من جانب عائلة بيبر لعدة أجيال الآن، حيث يحمل المغني نفس الأحرف الأولى، إلى جانب والده، جيريمي بيبر، وبعض أشقائه.

وبعد أن رحب الزوجان بمولودهما، قال مصدر لمجلة بيبول إن بيبر “أب رائع بالفعل”.

وأوضح المصدر: “كان الحمل شيئًا تمناه كثيرًا وصليا من أجله. وكان اليوم الذي اكتشفا فيه أن هايلي حامل هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجاستن”.

وأضاف: “كان سعيدًا للغاية. لقد كان احتفالًا كبيرًا بالنسبة لهما”.