إطلالة ملكية لريهانا بملابس نوم متطابقة مع ولديها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت ريهانا وولداها RZA وRiot Rose عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، في بدلات نوم زرقاء مَلكية ومتماثلة من علامة Savage x Fenty.

وعلّقت الأم لطفلين قائلةً: “نعم، أعلم! نحن رسمياً عائلة من تلك العائلات التي تتطابق في العطلات”. وأضافت: “بدلات Savage Onesies لجميع أفراد الأسرة متاحة الآن على الموقع”.

وكان لافتاً أن مجموعة الصور حصدت أكثر من 5 ملايين إعجاب، وآلاف التعليقات.

وظهرت ريهانا على أغطية سرير بطبعة الفهد، مع بكرات شعر وقلادات سميكة إلى جانب بيجامتها المريحة.

في هذه الأثناء، كان طفلاها الصغيران، اللذان كانت تلفّ ذراعيها حولهما، “يمضغان” الألعاب.

وفي صورة أخرى، بدا الثلاثة مستلقين معاً على السرير وهم يرتدون بيجاماتهم المتطابقة.

ونشرت مؤسِّسة Fenty Beauty فيديو من جلسة التصوير، بدت فيه وهي ترفع ولديها لمواجهة الكاميرا مع تعليق “تمرين الجسم الشتوي”.

وتشارك ريهانا ولديها مع مغنّي الراب A$AP Rocky، الذي كانت تواعده منذ أواخر عام 2019.

ورحّب الزوجان بقدوم RZA في أيار (مايو) 2022 وRiot Rose في آب (أغسطس) 2023.