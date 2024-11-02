"الوكالة الوطنية": 17 شهيدًا و54 جريحًا في الغارات على قضاءي صور وبنت جبيل أمس

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "القصف الإسرائيلي والغارات استمرّت ليلًا وحتّى ساعات الفجر الأولى على قرى القطاعَين الغربي والأوسط في قضاءَي صور وبنت جبيل، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشّهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السّكنيّة في القرى والمدن الجنوبيّة"، مشيرةً إلى أنّ "الحصيلة النّهائية للاعتداءات الإسرائيليّة بلغت 17 شهيدًا و54 جريحًا يوم أمس، بحسب رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصّحة وسام غزال".

وأوضحت أنّ "الغارات على صور أدّت إلى سقوط 9 شهداء و12 جريًحا، بالإضافة إلى أضرار كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السّكنيّة والبنى التّحتيّة والشّوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف. أمّا ال⁠غارات على جويا فأدّت إلى سقوط 4 شهداء وتضرّر عدد من المنازل"، مبيّنةً أنّ "⁠غارة المجادل تسبّب بسقوط شهيدَين وتضرّر عدد من المنازل، فيما أدّت الغارة على المعلية إلى سقوط شهيدين وتضرّر عدد من المنازل".