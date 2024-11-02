رسالة سيلين ديون إلى أديل بعد حفلها .. والأخيرة تنهار بالبكاء

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أقدمت النجمة العالمية أديل على إستضافة النجمة العالمية سيلين ديون خلال حفلها الأخير، نشرت ديون صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها برفقة أديل التي كانت تبكي متأثرة بحضورها بين جمهور ، وأرفقتها برسالة.



وعلقت ديون قائلة :"أديل، نحن ممتنون جداً لك لترحيبك بي وبعائلتي مرة أخرى في الكولوسيوم لحضور عرضك المذهل! أدائك كان مذهلاً، وإنتاجك كان جميلاً جداً، لقد أحببنا رؤيتك وسماعك تغني، لقد كانت ليلة مؤثرة بالنسبة لنا جميعاً".

وتابعت ديون :"لقد كان لموسيقاك تأثير كبير على حياتي، فهي مهمة جدًا بالنسبة لي، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، أنا سعيدة جداً من أجلك، وأتمنى أن تتحققي كل أحلامك، وأن تفعلي ما تريدين القيام به، وأن تأخذي قسطاً من الراحة، أنتي في فصل دراسي بمفردك وأنتي تستحقين كل التوفيق! شكراً لك إلى الأبد، أديل، مع كل حبي، سيلين".