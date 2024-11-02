ميرنا وليد - بيروت - تألق نجوم مصر والوطن العربي ليلة أمس في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات انقسمت بين الجميلة وبين أقل جمالاً. بعد أن حققت أمنية مغوار في الجيش اللبناني..نانسي عجرم بخبر حزين ومؤثر-بالصورة وأطل كل نجم أو نجمة على السجادة الحمراء واستعرضوا جمالهم أمام عدسات المصورين والصحافة والحاضرين ونال عدد كبير منهم الاشادات الواسعة على أناقتهم منهم نيللي كريم، منة شلبي، أمينة خليل، سارة ابي كنعان، بسنت شوقي ومحمد فراج، هنادي مهنا واحمد خالد صالح، ميس حمدان ، تارا عماد، أسماء جلال، أروى جودة، نسرين طافش وغيرهم

فأي من هذه الاطلالات نالت اعجابكم أكثر؟

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم ومنة شلبي ونسرين طافش وسارة أبي كنعان وغيرهن يتألقن في ختام مهرجان الجونة السينمائي - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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