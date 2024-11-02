"النشرة": الكلام عن سقوط السور في قلعة تبنين الأثرية غير دقيق والضرر داخل جدار في السور

أكدت مصادر مقربة من وزارة الثقافة أن "أضراراً لحقت بقلعة تبنين الاثرية جراء القصف الاسرائيلي"، مشيرا الى أن "الكلام عن هبوط السور في القلعة هو غير دقيق والحقيقة أن أضراراً لحقت بداخل جدار في السور".
وشرحت المصادر عبر "النشرة" أن لهذه القلعة أهمية كبرى لناحية أنها تتضمن تراكم حضارات منذ عدّة عصور والبعض يعتبرونها قلعة صليبية أي بنيت في العهد الصليبي ولكن بعدها دخلت عليها عدّة حضارات من المماليك وغيرهم...".
وشددت المصادر أنه "لا يمكن تحديد كلفة الاضرار أو الدمار الحاصل في القلعة بعد"، لافتة الى أنه "وحتى ولو رممناها فهي حتماً ستفقد جزءً من أصالتها".
وأضافت المصادر: "ما يقوم به العدو الاسرائيلي في الجنوب هدفه تدمير المشهد الطبيعي الثقافي هناك، إذ إن عملية تدمير القرى بالجنوب هي فعلياً تدمير للآثار وللهويّة عبر ضرب الصناعات الموجودة منذ آلاف السنين وليقولوا بهذه الطريقة أننا لسنا موجودين".
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