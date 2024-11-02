ميرنا وليد - بيروت - حضرت الأولمبية بطلة السباحة الأسترالية إيما ماكيون البالغة من العمر 30 عاماً انطلاقة كرنفال كأس ملبورن لعام 2024 في مضمار فليمنجتون لسباق الخيل بصفتها السفيرة الرسمية لعلامة الشمبانيا التجارية جي. إتش. أمي.

من المؤكد أن إيما ارتدت ملابس مثيرة للإعجاب، حيث ارتدت فستاناً مذهلاً بقيمة 10000 دولار من كريستيان ديور لهذه المناسبة الساحرة.

سلط الفستان الأسود خارج الكتف الضوء بشكل مثالي على شكلها النحيف وأظهر ذراعيها المتناغمتين، وأسدلت شعرها الطويل على ظهرها.

وقفت ماكيون على خشبة المسرح أمام المصورين وحشد من المحتفلين بيوم السباق، وبدت متحمسة وهي تستعد لفتح زجاجة كبيرة من الشمبانيا الفاخرة.

ومع ذلك، يبدو أن إيما واجهت مفاجأة غير متوقعة بعد تطاير مشروب شامبانيا عالياً في الهواء، لتقع إيما وملابسها يوم السباق التي تبلغ قيمتها 10000 دولار ضحية للمشروب الذي وقع عليها وأغرق ثوبها.

كانت هذه تفاصيل خبر إيما ماكيون تفسد فستانها الباهظ في هذه المناسبة .. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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