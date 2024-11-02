رحمة رياض تتجول برفقة إبنتها في شوارع دبي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض متابعيها عبر حسابها الرسمي، لحظات دافئة برفقة طفلتها.



ونشرت رحمة صوراً وفيديوهات من جولة قامت بها مع ابنتها، في دبي. وظهرت رحمة في الصور وهي تدفع عربة الطفلة بلطف وحنان، معلقة: "فخورة بكثير من الأشياء، لكن لا شيء يقارن بكوني والدتك." كما أضافت لمسة مليئة بالعاطفة بصورة تجمع يديها بيد طفلتها الصغيرة، معبرة عن حبها العميق.

وتفاعل المتابعون مع صور رحمة، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لها، كما تمنوا لها لحظات سعيدة دائما برفقة زوجها وابنتها.