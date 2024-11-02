رجل أسترالي يزعم أنه إبن الملك تشارلز

ميرنا وليد - بيروت - زعم رجل أسترالي يدعى سيمون تشارلز دورانت داي، أنه الابن غير الشرعي للملك البريطاني تشارلز الثالث والملكة كاميلا، وطالب بإجراء اختبار نَسب يضم 4 أفراد لإثبات صحة موقفه.
وقالت صحيفة "دايلي ميل" ان دورانت داي الذي وُلد في 5 نيسان (أبريل) 1966 في مدينة بورتسموث في المملكة المتحدة، وتبنّته عائلة أخرى بعد 8 أشهر من ولادته.
وزعم سيمون أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت تعتبره حفيداً غير معلن، وأكد التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية لإجبار الملك تشارلز على إجراء اختبار النِّسب.
ولفت دورانت داي في محاولة لتثبيت ادعائاته إلى ما سمّاه "سلسلة من التناقضات في ملامح الوجه بينه وبين الملك تشارلز وابنيه، الأميرين ويليام وهاري"، ونشر صورة مقارَنة بينه وبين الملك تشارلز عبر صفحته الرسمية، وارفقها بتعليق كتب فيه: "الجانب الأيسر من وجهي يتطابق تماماً مع وجه تشارلز، بينما لا نجد هذه المطابقة مع ويليام أو هاري. وهذه الفروقات البارزة في الملامح تثير تساؤلات حول الهوية الحقيقية لأبناء الملك".
كما لفت سيمون الذي يبلغ الآن 58 عاماً، الى أنه سمع من جدّته بالتبنّي قبل وفاتها أنها كانت تعمل لدى الملكة البريطانية الراحلة وأن تشارلز وكاميلا هما والداه الحقيقيان.
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