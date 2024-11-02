نعمان بلعياشي وريم فكري يطرحان Je suis L'Artiste الترويجية لفيلم "البطل" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت أغنية جديدة بعنوان "أنا الفنان" أو Je suis L'Artiste وهي ديو بين الفنانين المغربيين نعمان بلعياشي وريم فكري، من كلمات ميد المغربي ولحنها وتوزيعها.

من تأليف ريد وان، ومكساج وماسترينغ ستيف الوردي، وأخرج الفيديو الموسيقي الممثل عمر لطفي.

الأغنية هي موسيقى فيلم بعنوان "البطل" وإخراج عمر لطفي وإنتاج ريدوان والذي بدأ عرضه في قاعات السينما المغربية في 9 تشرين الاول /أكتوبر الجاري والذي يحقق نجاحاً لافتاً.

"أنا الفنان" عبارة عن أغنية إيقاعية تعكس الهوية الفنية وواقع حياة الفنان، فهي تصور اللحظات المثيرة والمرهقة التي يواجهها الفنان، وتسلط الضوء على أهمية المثابرة من اجل التغلب على كل التحديات. كما تؤكد الأغنية على الدعم الأساسي من أحبائهم، مما يضمن استمرارية الفنان في صناعة عالية الضغط.