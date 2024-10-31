بطلة “الطائر الرفراف” بلوك جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة التركية عفراء ساراتش أوغلي، بطلة مسلسل “الطائر الرفراف”، عن رغبتها في العودة إلى لون شعرها الأشقر الطويل، حيث عبّرت عبر حسابها على مواقع التواصل قائلة: “اشتقت لشعري الأشقر الطويل، وسأعود لهذا الشعر قريبًا”.

من ناحية أخرى، تم عرض القصر الذي تم فيه تصوير مسلسل “الطائر الرفراف” للبيع بسعر ضخم يبلغ 29 مليون و338 ألف دولار أمريكي.

ويعود هذا السعر إلى القيمة الإعلامية التي اكتسبها القصر بفضل المسلسل، فضلًا عن تصميمه الفخم الذي يشمل عدة غرف، صالونات، وحديقة كبيرة، مما جعله مقصدًا مميزًا.