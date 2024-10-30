شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري وفيفي عبده وريهام عبدالغفور ينعين مصطفى فهمي: كنت أميرا في كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفني، بعد رحيل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وإجرائه جراحة في المخ مؤخرا.

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والدراما على نعيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له، وتقديم العزاء لأسرته، منهم النجمة هند صبري التي نشرت عبر "إنستجرام"، صورة تجمعها به، معلقة عليها: "خبر حزين جدا.. الله يرحمك يا مصطفى و يحسن إليك، كنت أميرا في كلّ شيئ.. خالص عزائي لأبنائه و أسرته و على رأسها الأستاذ حسين فهمي.. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنّة".

بينما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للفنان الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون و لا حول ولا قوة الا بالله وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي، ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اهله و حبابه يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة للراحل، معلقة عليها: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إن لله وإن إليه راجعون .. توفي إلي رحمة الله الفنان الكبير مصطفي فهمي ربنا يرحمك ويحسن إليك .. أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمى درس فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير فى فيلم أميرة حبى أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحدي البرامج أكد مصطفى فهمى قبل رحيله أن كان يتعرض للمعاكسات فى الطريق حيث كانت المعجبات تنادى عليه: "يامز".

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

تمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب ويعود ذلك لأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفي فهمي أمام الجميلات حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي والهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



ريهام عبد الغفور



فيفي عبده



هند صبري



