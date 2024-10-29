الإعلان عن حمل عارضة الأزياء جيزيل بوندشين بطفلها الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - أبدت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين سعادتها بحملها لطفلها الأول من جواكيم فالنتي، بحسب ما ذكره مصدر خاص لـ "PEOPLE".

تفاصيل إعلان حمل جيزيل بوندشين

وقال المصدر لمجلة "PEOPLE" بأن عارضة الأزياء جيزيل بوندشين والتي تبلغ من العمر 44 عاماً تشعر بالسعادة بشأن حملها، وحتى الآن لم تكشف عن جنس الطفل لأنها لا تخطط لمعرفة ذلك بنفسها حتى يولد الطفل، وأضاف بأن جيزيل بوندشين حامل بعدة أشهر وتخطط لاستقبال طفلها في المنزل.

وأكد المصدر بأن جيزيل بوندشين سعيدة للغاية في ميامي وتستمتع بحياتها هناك وتشعر بأنها محظوظة للقائها بـ جواكيم فالنتي، وجميع من حولها سُعداء بنبأ حملها.



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كان كل من جيزيل بوندشين و جواكيم فالنتي ارتبطا ببعضهما البعض منذ يونيو 2023، وسينضم طفلهما القادم إلى كل من بنجامين رين، ابن جيزيل بوندشين والذي يبلغ من العمر 14 عاماً، وابنتها فيفيان ليك والتي تبلغ 11 عاماً و هم من زوجها السابق توم برادي.

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وكانت قد تمت مشاهدة جيزيل بوندشين وجواكيم فالنتي معاً لأول مرة في نوفمبر عام 2022 حينما زار الثنائي بروفينسيا دي بونتاريناس وهي مقاطعة تقع على ساحل كوستاريكا مع طفليها، وفي البداية كانت قد أنكرت جيزيل علاقتها الرومانسية مع مدربها، ولكن نشأت بالفعل علاقة حب فيما بعد بينهما وفي فبراير 2024، أكد مصدر لـ "PEOPLE" أن الثنائي يتواعدان منذ يونيو 2023.

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