عمرو دياب يثير الجدل: حذف كل منشوراته على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان عمرو دياب خلال الساعات الماضية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مثوله أمام النيابة العامة في القاهرة للإدلاء بأقواله في حادثة صفعه شاباً خلال حفل كان يحييه في أحد فنادق القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ”واقعة الشاب المصفوع”، حيث أصدرت النيابة أمراً بالتحفظ على كاميرات المراقبة في الفندق، والإسراع في إجراء تحريات المباحث للكشف عن تفاصيل الواقعة والتحقق من صحة ادعاءات التعدّي على الشاب من جانب الفنان عمرو دياب، واستمعت جهات التحقيق أيضاً إلى أقوال شهود العيان الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة.

وبعد ساعات من تداول أخبار التحقيق مع “الهضبة”، صدم الأخير جمهوره ومتابعيه على “إنستغرام”، حيث حذف بشكل مفاجئ كل صوره وأغانيه من حسابه الخاص في “إنستغرام”، من دون الكشف عن الأسباب.

وتسبّب حذف عمرو دياب لكل منشوراته من حسابه في “إنستغرام” في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار العديد من الأخبار التي تفيد بتعاقده مع شركة جديدة لتدير صفحاته على السوشيال ميديا، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، خاصة أن منشورات عمرو على “فيسبوك” بقيت كما هي.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قدّم أخيراً العديد من الحفلات الناجحة التي رفعت شعار “كامل العدد”، وكان آخرها حفل في الكويت قدّم خلاله دياب العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، ومنها: “ده لو اتساب”، و”بحبه” و”برج الحوت” و”نقول إيه”، و”قمرين” و”تملّي معاك”.

وكانت المفاجأة، تقديم عمرو دياب ميدلي ضم أغاني عدة منها: “نور العين” و”ليلي نهاري” و”العالم الله”، كما قدّم ميدلي آخر غنَّى فيه: “يدق الباب” و”هي عاملة إيه” و”تنسى واحدة”، واختتم الحفل بأغنية “يتعلموا”.