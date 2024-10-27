شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ومحمد حماقى وعصام كاريكا وريم البارودى يقدمون العزاء لأحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس عدد من النجوم لتقديم العزاء إلى الفنان أحمد عصام، منهم النجوم محمد فؤاد وعصام كاريكا وريم البارودى وإسماعيل فرغلي وأحمد الشامي وطارق علام وبوسي وأشرف زكى.

كما حضر النجوم: حميد الشاعرى ومجدى الشاعرى ومجدى بدر ومحمد العمروسى وشاندو وطارق صبرى وكابتن نور خطاب والمنتج حمدى بدر.

وكان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد عصام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث رحلت والدته عن عالمنا فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد شيعت ظهر أمس جنازة والدة الفنان أحمد عصام بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

وخلال حسابه على "إنستجرام" نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد عصام قد حرص منذ ساعات قبل وفاة والدته على الدعاء لها بسبب مرضها، حيث نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة".