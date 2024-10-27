شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومصطفى قمر وزينة يقدمون العزاء لأحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من النجوم إلى مسجد المشير لتقديم العزاء للفنان احمد عصام، منهم: النجوم مصطفى قمر وتامر حسنى وزينة، وكان قد وصل أيضا محمد فؤاد ومحمد حماقي وعصام كاريكا وريم البارودى وإسماعيل فرغلي وأحمد الشامي وطارق علام.

وكان قد بدء منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد عصام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث رحلت والدته عن عالمنا فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد شيعت ظهر أمس جنازة والدة الفنان أحمد عصام بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

وخلال حسابه على "إنستجرام" نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد عصام قد حرص منذ ساعات قبل وفاة والدته على الدعاء لها بسبب مرضها، حيث نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة".



تامر حسني يقدم العزاء لاحمد عصام



مصطفي قمر وزينه يقدمون العزاء لاحمد عصام



مصطفي قمر وزينه يقدم العزاء لاحمد عصام



تامر حسني ومصطفي قمر وزينه يقدمون العزاء لاحمد عصام