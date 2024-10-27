شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلى القيعى: نصيحتى لكل إنسان يتمسك بحلمه ويفضل يعافر فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤتمر قمة الإبداع العربى للشباب العربى عن عرض أعمال الشاعرة منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، من خلال فيديو يتضمن أغلب أعمالها الفترة الماضية، وتضمنت أغنيتي الغزالة رايقة، اليوم الحلو ده، وغيرهما من الأعمال.

وقالت منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، إنها توجه النصيحة للجميع بأن يستغلون الفرص التي تتاح أمامهم ويتمسكون بها حتى يحققون أحلامهم.

وأضافت أنها كانت تعمل في مجال الإعلانات، وفكرة كلمات الأغانى كانت بعيدة كل البعد عن أفكارها، إلا أن فكرت فى تغيير مسارها ولم تستسلم إلى فكرة الضحية، ولكنها عافرت في مستقبلها ولم تجعل أى شيء يعرضها للتوقف عن حلمها في حياتها.

وكانت قد احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعى بخطوبتها على الممثل يوسف حشيش وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني وخارجه، حيث حضر كل من: أكرم حسني، وشيكو، ودياب، وكارمن سليمان وغيرهم.

منة عدلي القيعي تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب، وبدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

وكانت أعربت الشاعرة منة عدلي القيعي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان نبته الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها متحمسة للمشاركة في مهرجان نبته للأطفال والمشاركة بكتابة أغاني للأطفال لأن مصر رائدة في كل أنواع الفن وإن شاء الله نثبت ريادتنا أيضا في مجال الأطفال.

ولفتت الشاعرة منة القيعي إلى أنها متحمسة بشدة لوجود النجم أحمد أمين كرئيس للمهرجان، لأن لديه ذكاء في التعامل في هذه المنطقة وله تجارب ناجحة مسبقة واختياره ذكى جدا، بالإضافة إلى وجود المخرج هشام فتحي الذى تعاونت معه من قبل في مهرجان القاهرة في الأغنية التي قدمها النجم تامر حسنى.