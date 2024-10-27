رغم الخلافات.. الأمير ويليام يستعيد ذكريات طفولته مع الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة غير متوقعة، استعاد الأمير ويليام لحظة مؤثرة من طفولته جمعته بشقيقه الأمير هاري، خلال حديثه في الفيلم الوثائقي الجديد المكون من جزئين بعنوان “الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد”، الذي سيُعرض على قناة ITV في 30 و31 أكتوبر.

في هذا الوثائقي، يُلقي الأمير ويليام نظرة متعمقة على برنامج Homewards، الذي يهدف إلى مكافحة التشرد في المملكة المتحدة.

في مقطع فيديو صدر في 26 أكتوبر، استذكر الأمير ويليام كيف اصطحبته والدته الراحلة، الأميرة ديانا، مع شقيقه الأمير هاري إلى مؤسسة The Passage الخيرية، التي تعمل على دعم المتشردين.

وقال ويليام: “أخذتني والدتي إلى The Passage؛ أخذتني أنا وهاري إلى هناك. لا بد أنني كنت في الحادية عشرة من عمري في ذلك الوقت، أو ربما العاشرة”.

تابع الأمير ويليام حديثه عن تأثير والدته في تبسيط الأمور وجعل الآخرين يشعرون بالراحة، قائلاً: “كانت والدتي تفعل ما تفعله عادة، فتجعل الجميع يشعرون بالاسترخاء، وتضحك معهم وتمزح معهم”.

وتطرق إلى كيف أثرت تلك الزيارة في منظور حياته، حيث أدرك أن هناك أشخاصاً يعيشون ظروفاً مختلفة، لكنه شعر بتقدير كبير للسعادة التي وجدها في تلك البيئة، رغم التحديات التي يعيشها هؤلاء الأشخاص.