أديل تبكي عند لقاء سيلين ديون في لاس فيجاس.. لحظات عاطفية بين النجمتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفجرت النجمة البريطانية أديل بالبكاء عندما رأت الأيقونة الكندية سيلين ديون في حفلها الموسيقي في لاس فيجاس، وتبادلت المغنيتان عناقًا عاطفيًا على مسرح الكولوسيوم بقصر سيزرز، الموقع الذي تم بناؤه في الأصل لاحتضان حفلات ديون منذ عام 2003.

وفي مقطع فيديو نشره أحد المعجبين على منصة X (تويتر سابقًا)، كانت أديل تغني “When We Were Young” عندما اقتربت من ديون. بدأت أديل بالبكاء أثناء عناقها مع ديون، التي أمسكت بوجهها بحنان واحتضنتها لثوانٍ، في لحظة مؤثرة أبهرت الحضور.

على جانب آخر، أفادت تقارير أن سيلين ديون قد تكون مستعدة لدخول علاقة رومانسية جديدة بعد ثماني سنوات من وفاة زوجها رينيه أنجيليل، حيث أوضح مصدر لمجلة In Touch Weekly أنها بدأت بوضع خطط جديدة لدخول علاقة، مع ازدياد استقلالية أبنائها الثلاثة: رينيه تشارلز، والتوأم نيلسون وإيدي.